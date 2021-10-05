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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘Bin tane açacağız’ dediği markette fiyatlar nasıl?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye genelinde bin tane açılacağını söylediği Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait marketlerde fiyatların diğer zincir marketlere göre yaklaşık yüzde 5 daha ucuz olduğu belirtildi.

Fotoğraf: AA

Yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayanmışken, ‘hayat pahalılığı’ artık iktidar tarafından da kabul ediliyor. Erdoğan, ‘fahiş fiyat’ların önüne geçeceklerini belirtirken, son olarak beş zincir marketin ürünleri topladığını, piyasanın alt üst olduğunu söylemişti. Buna önlem olaraksa ‘Tarım Kredi’ marketlerini önermiş, kendisi de örnek olmak için gidip buradan alışveriş yapmış, “Fiyatlar gayet uygun” demişti. Zincir market yöneticileri ise ‘fahiş fiyat’ belirlenmediğini, düşük karla çalıştıklarını, yüksek fiyatların başta kur olmak üzere artan maliyetlerden kaynaklandığını söylüyor.


Hürriyet’in haberine göre mağaza yöneticileri Tarım Kredi Kooperatifleri’nin diğer marketlere göre ortalama yüzde 5 oranında daha ucuz olduğunu söyledi.

Buna göre, bazı ürünlerde fiyatlar şöyle:

* 1 kg buğday unu: 4,50 lira

* 1 kg kırmızı mercimek: 12,25 lira

* 1 kg yeşil mercimek: 11,50 lira

* 1 litre UHT süt:  4,75 lira

* 1 kg toz şeker: 5,70 lira

* 30’lu yumurta: 23,80 lira

* 1 kg Osmancık pirinç: 13,50 lira

* 1 kg soğan: 1,65 lira

* 1 kg biber:  8,95 lira

* 1 kg yeşil fasulye: 12,50

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