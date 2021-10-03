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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Bin tane Tarım Kredi Kooperatifi marketi açılması talimatı verdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde bin tane Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait market açılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayanmışken, üretici enflasyonu bunun iki katından yüksek seyrediyor. ‘Hayat pahalılığı’ artık iktidar tarafından da kabul ediliyor.


Erdoğan, ‘fahiş fiyat’ların önüne geçeceklerini belirtirken, son olarak beş zincir marketin ürünleri topladığını, piyasanın alt üst olduğunu söylemişti.

İstanbul’daki evinin yakınındaki markette alışveriş yapan cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik.

Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.”

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