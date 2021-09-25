Erdoğan’ın hedefindeki zincir marketlere müfettiş gönderildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Beş market piyasayı alt üst ediyor” diyerek, gıda ve diğer tüketim mallarındaki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu market zincirlerine müfettiş gönderildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla harekete geçen müfettişlerin beş zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit edeceği belirtildi.

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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan beş büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişlerinin görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız” ifadesi kullanıldı.

Soruşturma dosyası raftan çıkarıldı

Öte yandan, beş market zinciri hakkında Rekabet Kurulu’nun geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında gelecek ay sözlü savunma alacağı bildirildi.

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre Rekabet Kurulu’ndaki raportörler, rekabet ihlali tespit ederken, buna karşı idari para cezası istedi.

Kurulun, 26 Ekim’de perakende zincir marketlerin sözlü savunmalarını dinledikten sonra kararını 28 Ekim’de açıklamayı planladığı belirtildi.