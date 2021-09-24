Murat Ülker’den ‘fahiş fiyat’ çıkışı: Pahalı alıp ucuza satabilen biri doğmadı

Ülker’in çatı şirketi Pladis’in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, ‘fahiş fiyat’ tartışmasına katılarak ‘marketlerin fedakarlık yaptığını’ söyledi.

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Yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayanmışken, üretici enflasyonu bunun iki katından yüksek seyrediyor. ‘Hayat pahalılığı’ artık iktidar tarafından da kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘fahiş fiyat’ların önüne geçeceklerini belirtirken, son olarak beş zincir marketin ürünleri topladığını, piyasanın alt üst olduğunu söylemişti.

Hürriyet’ten Emre Eser’in haberine göre İstanbul’da toplantıda gazetecilere konuşan Ülker, ‘bir sene dağ-taşın soğan dolduğunu, ertesi sene piyasa bulunmadığını’ ifade etti.

Marketlere yüklenildiğini, marketçilerin malı alıp sattığını, parasını da üreticiye ödediğini belirten Ülker, “Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok” dedi.

Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatları indirildi. Sadece domatesten 35 milyon lira zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekliyoruz.”