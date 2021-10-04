Erdoğan’ın ‘bin yeni market’ projesi beş büyük zincir marketi nasıl etkiliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon Türkiye’de yüzde 19,58’i buldu.

TÜİK’e göre gıda enflasyonu yüzde 28,8 olurken, üretici fiyat endeksindeki artış ise yıllık 43,96.

DİSK-AR’a göre ise gıda enflasyonu eylülde emekliler için yıllık yüzde 36,7.

Aynı araştırmada gıda enflasyonu en düşük gelirli yüzde 20’lik dilim için yüzde 37,1 olurken, ikinci düşük gelirli yüzde 20’lik dilim için ise yüzde 39,7 çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise tüm rakamlara rağmen gıda fiyatlarının ‘fahiş’ olduğu yönündeki iddialarında ısrarcı.

Daha önce marketlerdeki fiyatlar için beş büyük süpermarket zincirini hedef tahtasına koyan Erdoğan, dün Türkiye genelinde 500 metrekareden olmak üzere bin kadar ucuz ürünlerin satıldığı marketlerin yapılacağını söyledi.

Çalışma için talimat ise Tarım Kredi Kooperatiflerine verildi.

Türkye’de Tarım Kredi Kooparetifi’nin 483 marketi var.

Bin yeni market daha açılmasıyla bunların 1500’e kadar çıkarılması planlanıyor.

Kooperatif marketleri zarar ediyor

Erdoğan’ın dün alışveriş yaptığı ve ‘Fiyatlar noktasında gayet uygun’ dediği marketler ise ciddi zararda.

Rakamlara göre marketlerin 2019 yılında 46 milyon 5 bin 231 lira olan zararı, 2020 yılında 12 milyon 248 bin 330 lira artarak 58 milyon 253 bin 561 liraya çıktı.

Türkiye genelinde hizmet veren Borsa’da işlem gören altı büyük marketin yarattığı toplam istihdam ise 130 bine yakın.

Şirketlerin hasılatına bakıldığında ise BİM’in 32 milyar TL, ŞOK’un 13 milyar TL, Migros’un 16 milyar TL, Bizim Toptan’ın 3 milyar TL, Carrefour SA’nın 4 milyar TL, KİM’in ise 609 milyon TL satış yaptığı görülüyor.

Tablo: Diken

Hisse senetleri nasıl etkilendi?

Erdoğan’ın dünkü bin yeni market açıklamasının ardından güne yatay başlayan market hisseleri ise Migros hariç götürü tarafından pozisyonlanmış durumda.

Carrefour’da kayıplar yüzde 4’ü aşarken, diğer şirketlerde yüzde 1’in altında.

Şirketlerin yıl başından bu yani olan performansları da eksi bölgede.