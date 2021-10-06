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Yaramazlara biraz batar!

Üretici paylaştı: Tarlada 1 lira olan ürün, Tarım Kredi’de altı katı

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, dalından 1 liraya satılan ürünün Tarım Kredi Kooperatifi’nde 5,90 liraya satıldığı görüntüyü paylaşarak “Gıda enflasyonu böyle mi düşecek” dedi.

Yıllık enflasyon yüzde 20’ye dayanmışken, ‘hayat pahalılığı’ artık iktidar tarafından da kabul ediliyor. Erdoğan, ‘fahiş fiyat’ların önüne geçeceklerini belirtirken, son olarak beş zincir marketin ürünleri topladığını, piyasanın alt üst olduğunu söylemişti. Buna önlem olaraksa ‘Tarım Kredi’ marketlerini önermiş, kendisi de örnek olmak için gidip buradan alışveriş yapmış, “Fiyatlar gayet uygun” demişti. Zincir market yöneticileri ise ‘fahiş fiyat’ belirlenmediğini, düşük karla çalıştıklarını, yüksek fiyatların başta kur olmak üzere artan maliyetlerden kaynaklandığını söylüyor.


Erdoğan burada yaptığı alışverişin ardından bu marketlerin çoğaltılacağını söylemişti. Ancak kooperatif marketlerindeki fiyatların zincir marketlerdekinden farkının olmadığı söyleniyor.

Erdoğan’ın ‘Bin tane açacağız’ dediği markette fiyatlar nasıl?

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