Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı ‘çekemedi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: ”Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil.”

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Dün Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemler nedeniyle gözaltına alınan öğrencilerden ikisi tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri hedef alarak, “Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir” demişti.

Diğer yandan Kocaeli Anadolu Lisesi’nde sınıfta ‘çay dağıtan’ öğrenciler hakkında ‘cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri‘ gerekçesiyle uyarı tutanağı tutulmuştu.

Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a şu ifadelerle yüklendi: “Erdoğan, TikTok’ta taklidini yapan gencecik öğrencilere soruşturma başlatmış şürekan. Dün de sen, Boğaziçi öğrencilerine ‘terörist’ dedin. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil. Sen vicdanını yitirmiş olabilirsin ama dokundurtmayız bu ülkenin evlatlarına. İşsiz bırak, terörist de! Yurtsuz bırak, terörist de! Kayyum ata başlarına, terörist de! Espri yapana soruşturma başlat! Sahi bu gençlerin hayatını kim terörize ediyor?”