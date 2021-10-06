Kılıçdaroğlu: Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt olarak ”Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!” dedi.

Foreign Policy’de Steven A. Cook ve Eni Enrico Mattei imzasıyla çıkan analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeye liderlik edemeyecek kadar hasta olduğu öne sürülmüştü. Bunun ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spor yaptığı görüntüler basına servis edilmişti.

Geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Dindar bir anayasa olmalı, ilk dört madde ise değişebilir” açıklaması tartışılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü AKP grup toplantısında “İlk dört maddeyi değiştirmek Kılıçdaroğlu’nun fikri mi” demesi dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerine şöyle cevap verdi: ”AK Parti’nin ileri gelenleri ‘Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini’ talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!”.