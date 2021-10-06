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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nde gözaltına alınan üç öğrenciye tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemler nedeniyle gözaltına alınan öğrencilerden üçü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde cumhurbaşkanı kararıyla rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto eden öğrencilere açılan soruşturmada yedi kişi; gözaltılarını protestoya müdahalede üç kişi gözaltına alınmıştı.


Öğrenciler iki gün önce rektörlük binası önünde Naci İnci’yi protesto etmişti.

Dün Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, Boğaziçili öğrenciler için, “Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir” dedi.

Gözaltına alınan öğrencilerden dördü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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