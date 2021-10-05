Boğaziçi Üniversitesi’nde en az sekiz gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde dört öğrencinin gözaltına alınmasını protesto eden öğrencilere polis müdahale etti; en az sekiz öğrenci daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterileri gene cumhurbaşkanı kararıyla atanan Prof. Dr. Naci İnci döneminde de devam ediyor.

Öğrenciler dün rektörlük binası önünde Naci İnci’yi protesto etmişti.

Bugün Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, Boğaziçili öğrenciler için, “Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir” dedi.

‘Polisler, arkadaşlarımızı tutuklamak için bekliyor’

Bugün akşam saatlerinde kampüs çevresinde dört öğrencinin gözaltına alındığını bildiren Boğaziçili öğrenciler, “Arkadaşlarımızdan haber alana kadar oturma eylemi yapılacak” dedi.

Gözaltına alınan bir arkadaşlarından haber alamadıklarını belirten öğrenciler şu açıklamayı yaptı: “Bugün yine Boğaziçililer olarak emniyete çağırılma, gözaltı, polis işkencesi ve ablukasıyla karşı karşıyayız. Okulumuzda varlığı bile hukuksuz kimselerin, araçlarıyla bizleri ezmesine izin vermediğimiz için. Biz korkmuyoruz, korkmayacağız. Hepimizi terörist ilan etsin, herkesi gözaltına alsın, Türkiyedeki insanlar olarak bıktık, sessiz kalamayacağız.

Bugün, saatlerdir okulumuzun kapısına kurulan çevik kuvvet duvarıyla karşı karşıyayız. Bir arkadaşımız okulumuzun yakınından gözaltına alındı, sebebi Erdoğanın izlediği bir videoda yer almasıydı. Okulumuza yeni gelen öğrencilere açılan oryantasyon programı gününde kapıya dizilen polisler, arkadaşlarımızı tutuklamak için bekliyorlar. Biz de yine arkadaşlarımızın isimlerini internetten takip ediyoruz, onlar iyi mi diye arıyoruz. Boğaziçi üniversitelikten bir süredir çıkmıştı ama faşist polis devletleri her yerde faşist.

Ama biz haklarımızı savunuyoruz, savunacağız. Biz öğrenciyiz, burası bizim okulumuz, burası bizim toprağımız, biz halkız. Istedigimiz cok basit, sesimizi duyun, arkadaslarimizi serbest birakin. Kayyumlar gidecek biz kalacagiz!”

Oturma eylemine polis müdahale etti; en az sekiz öğrenci gözaltına alındı.