Çay dağıtan liselilere ‘cumhurbaşkanıyla alay ettikleri’ gerekçesiyle tutanak

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Kocaeli Anadolu Lisesi’nde sınıfta çay dağıtan öğrenciler hakkında ‘cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri’ gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın orman yangınlarından ve sellerden etkilenen bölgelere ziyareti esnasında vatandaşa çay fırlatması tepkilere neden olmuştu. Okulların açılmasıyla farklı okullarda sınıf başkanı seçilen öğrencilerin sınıf arkadaşlarına çay dağıttığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Evrensel’den Gözde Meydan’ın haberine göre okul müdürü Sabit Mehmet Limon, ‘böyle bir olayın yaşandığını, öğrencilerin uyarıldığını ve velilerin bilgilendirildiğini’ söyledi.

Okul müdürü şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda herhangi bir yazı yazarsanız havada kalır. Bakanlık tarafından okullara gönderilen yönetmelik dolayısıyla çocuklara böyle bir uyarı yapıldı. Çocukların hatalı durumları olduğu takdirde bunu velilere bildirmek zorundayız.”

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin açıklamasında ‘öğrencilerin suçlu muamelesi görmelerinin kabul edilmediği’ belirtilirken olayın ‘hayret verici olduğu’ vurgulanıp “İşgüzarlık yapanlar tarafından mağdur edilen öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız” ifadeleri kullanıldı:

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Söz konusu olayda okul idaresinin jet hızıyla disiplin süreci işlettiği görülmektedir. Her ne kadar okul idaresi, yaptıkları uyarının bir disiplin cezası olmadığını savunsa da işlemin dayanağı olarak gösterdikleri Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddeleri, söz konusu öğrencilerimizi kusurlu kabul etmekte, okul idaresi de öğrencilerimizin çay dağıtmasını herkesi hayrete düşüren bir zorlamayla suç olarak kabul edip bu süreci başlattığını itiraf etmektedir. Okul idarelerinin görevi sınıflarda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ hafiyeliği yapmak değildir. Tam aksine, okul idareleri, öğrencilerimizin sağlıklı ve nitelikli eğitim alarak fikri hür ve vicdanı hür nesiller olarak yetişmelerinin koşullarını sağlamak için çaba göstermelidirler.

Eğitim Sen olarak ülkemizde hayatın her alanında yaratılan korku iklimini kabul etmediğimizi, üstelik göz bebeğimiz öğrencilerimizin sınıfta çay dağıttıkları için durumdan vazife çıkaran okul idareleri tarafından suçlu muamelesi görmelerini asla kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Suçlu arayan okul idareleri, hâlâ yüz yüze eğitim için önlem almayanlara bakmalıdır: Yani, kalabalık sınıflarda yeterli havalandırma ve hijyen malzemesi olmadan eğitim-öğretime devam eden öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin hakları için başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bakmalı; gereken önlemleri acilen talep etmelidirler.”