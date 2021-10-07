Pandora Belgeleri: Demirören Holding vergi cennetinde

Pandora Belgeleri’ne göre ödemediği kamu kredisiyle medya patronu olan Demirören Ailesi, vergi cenneti Britanya Virjin Adaları üzerinden Londra’da gayrimenkuller satın alıyor.

Yıldırım Demirören.

ICIJ’ın paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını açık şekilde gözler önüne sermişti. Pandora Belgeleri olarak adlandırılan belgelerde Türkiye’den de 220 isim yer alıyor.

Kamu kuruluşu olan Ziraat Bankası’ndan aldığı kredileri geri ödememesiyle gündeme gelen ailenin, vergi cennetlerindeki faaliyetleri Pandora Belgeleri’nde yer aldı.

Holding’in yönetim kurulu başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Hazan Revna Demirören ve kardeşi holding yönetim kurulu üyesi Fikret Tayfun Demirören’in ismi belgelerde yer alıyor.

DW Türkçe’den Pelin Ünker ve Serdar Vardar’ın aktardığına göre kayıtlarda Demirören Ailesi’nin, vergi cenneti Britanya Virjin Adaları üzerinden Londra’da gayrimenkuller satın aldığı ve yatırımlarını vergi cennetlerinde değerlendirdikleri görülüyor.

Virjin adalarında offshore şirketler

Belgelere, Hazan Revna Demirören’in Britanya Virjin Adaları’nda iki offshore şirketi olduğu yansıdı. Destination Ventures Limited adlı şirket 23 Aralık 2010’da Londra merkezli yatırım firması UBS şirketinin önerisi üzerine, offshore danışmanlık şirketi Trident Trust aracılığıyla kuruluyor.

Şirketin kuruluş amacının ‘Londra’da gayrimenkul almak olduğu’ belirtilirken belgeler, Destination Ventures’ın 2017 yılındaki varlıkların değerinin 1,5 milyon pound olduğunu gösteriyor.

Kayıtlara göre 2021 yılında ise şirket üzerinde iki gayrimenkul var. Chealsea Bridge’de alınan evlerin birinin fiyatı 755 bin pound, diğerinin ise 320 bin pound.

Belgelerde, Hazan Revna Demirören’in mal varlığının kaynağı, babasından kalan miras, Ulusoy’un imtiyaz sahibi olması, UBS London’daki hesabından elde ettiği kârlar olarak belirtilirken mesleği de ev hanımı olarak kayıtlara geçiyor.

Trident Trust belgelerine göre Hazan Revna Demirören’le ilişkili ikinci şirket ise 2009’da kurulan Forgen International Limited. Vekil hissedarların bulunduğu, böylece gerçek sahibinin perde arkasında kaldığı Britanya Virjin Adaları merkezli şirkette, Revna Demirören imza yetkisine sahip.

‘Babamdan intikal eden işlemler’

Şirket üzerinden Londra’nın Ebury Caddesi üzerinde bir daire satın alınmış. 2010 yılında evin değerinin 1 milyon 850 bin pound olduğu belirtilirken dairenin 2014 yılında 2 milyon 650 bin pounda satıldığı ve şirketin 2015 yılında kapatılması istendiği kaydedildi.

Pandora Belgeleri, eski Britanya Başbakanı Tony Blair’in de 8,8 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkul için 400 bin dolar daha az vergi ödediğini ortaya koydu.

Konuyla ilgili DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Revna Demirören, “Sözünü ettiğiniz olaylar, rahmetli babamdan intikal eden ailevi işlemlerim olup 21 Haziran 2021 tarihinde Yurtdışı Varlıkları Bildirimine ilişkin kanun gereği ilgili makamlara iletilmiştir” ifadelerini kullandı.

Revna Demirören’in babası Cemal Ulusoy, 1989’da vefat etmişti.

Yurtdışı varlıklarının bildirimine ilişkin ‘Varlık Barışı’ ise en son geçen Haziran ayında yıl sonuna dek uzatıldı. Düzenleme ile kaynağı belirsiz varlığını Türkiye’de kayıt altına alanlara sıfır vergi avantajı uygulanıyor. Bu kaynakların daha sonra yurt dışına çıkarılmasında da hiçbir engel bulunmuyor.

Pandora Belgeleri’nde Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören’in adının geçtiği evraklar ise daha yakın tarihe dayanıyor.

Tayfun Demirören’in adı Dubai’de bulunan CW Partners isimli servet planlama, hukuk ve finansal danışmanlık şirketi ve Trident Trust belgelerinde geçiyor. Tayfun Demirören’e danışmanlık yapan CW Partners firması, Demirören’e ait kimlik ve adres bilgilerini teyit etmek için 28 Ocak 2019’da Trident Trust’a, offshore şirket kurmak için de gerekli olan çeşitli evraklar göndermiş.