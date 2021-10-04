Pandora Belgeleri: ‘Gizli servet’te birincilik şimdilik Aliyev’in

Pandora Belgeleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in lüks mülkiyet yatırımını gözler önüne serdi. Belgelere göre Aliyev’in üç çocuğunun Britanya Virjin Adaları’nda 44 şirkette de hisseleri var. Şirketlerin net değeri tam olarak bilinmiyor ancak aktarılan bilgilere göre Aliyev ve ailesi 400 milyon sterlin yani 542 milyon dolar değerinde mülk alım satımı yaptı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) 12 milyona yakın dosyadaki verileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Bu verilerde dünya liderlerine, siyasetçilere ve ünlülere ait gizli finansal bilgiler var.

2,94 terabaytlık yer kaplayan bilgilerde 35 mevcut ve eski devlet adamı ve 300’den fazla da kamu görevlisine dair bilgilerin bulunuyor.

Çocukları 44 şirketin hissedarı

Belgelere göre İlham Aliyev’in kızları Arzu, Leyla Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev 2006-2018 yıllarında Britanya Virjin Adaları’nda 44 şirketin hissedarı olarak yer aldı. Çocukların sahip olduğu beş şirket 2006-2009 yıllarında Londra’nın en pahalı semtlerinde 120 milyon dolardan yüksek değere sahip mülk satın aldı. Daha sonra da bunları satarak kar elde etti.

11 yaşında 17 mülk satın aldı

Azerbaycan cumhurbaşkanının Haydar Aliyev daha 11 yaşındayken Virgin Adaları’nda kayıtlı bir şirketin hissedarı oldu. Ki bu şirket Londra’nın en elit semtlerinden Mayfair’de 49 milyon dolarlık bir ofis satın aldı.

Haydar Aliyev’in o yaşta toplamda 17 mülkü oldu.

40 milyon dolardan fazla kar

Yaklaşık yedi ay sonra da ortanca çocuk Arzu Aliyev’in sahibi olduğu bir şirket yine Mayfair’in alt sokağında işyeri binası satın aldı. Dokuz yıl sonra satıştan 40 milyon dolardan fazla kar elde edildi.

En büyük çocuk Leyla Aliyev ise 2009 yılında Londra’nın ünlü alışveriş caddesi Oxford Circus yakınlarında 13,5 milyon dolar değerinde bir bina satın aldı. Söz konusu bina Aliyev ailesi ve arkadaşları tarafından kullanılmış.

Britanya Kraliyeti’nin emlak fonuna mülk sattı

Ayrıca Aliyev’ler Londra’daki mülklerinden birini kraliçenin hazine tarafından yönetilen emlak imparatorluğu Crown Estate’e satışından 31 milyon sterlin, yani yaklaşık 43 milyon dolar kar elde etti.

Aliyev’in çocukları 2013’te denizaşırı şirketlerdeki hisselerini Arif Paşayev’e aktardı. Paşayev anne tarafından dedeleri. Belgelere göre Paşayev ve iki yakın ortağı 2006-2017 yıllarında Londra ve yakınlarında 500 milyon dolardan fazla değeri olan mülk satın aldı.