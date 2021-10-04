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Yaramazlara biraz batar!

İktidar yanlısı ve ana akım medyanın ‘Pandora sessizliği’ BBC’ye haber oldu

Tüm dünyanın ana gündemindeki Pandora Belgeleri’ni iktidara yakın ve ana akım medya kuruluşlarının görmezden gelmesi BBC’nin dikkatini çekti.

Görsel: ICIJ

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını açık şekilde gözler önüne sermişti. Söz konusu belgelerde Türkiye’den de 220 isim yer alıyor.


DW Türkçe’den Pelin Ülker ve Serdar Vardar’ın aktardığına göre Rönesans Holding vergi cennetine 210,7 milyon dolar aktardı. Bunun yüzde 40’lık gelir vergisi ödenmiş olsaydı şayet hazinenin kasasına yaklaşık 750 milyon lira para girecekti. Üstelik yine aynı belgelere göre Rönesans 105 milyon doları şirketten ‘bağış’ adı altında çıkarıyor. Söz konusu bağışın kime ya da nereye yapıldığı ise bilinmiyor.

BBC’nin haberinde şöyle dendi: “Türkiye’nin devlet tarafından finanse edilen Anadolu Ajansı (AA) bu sabah küresel finansal sızıntıyı ele alamadı. Pek çok ana akım haber kanalı da belgeleri görmezden geldi.”

Sadece AA değil Hürriyet, NTV, Milliyet ve CNN Türk de liderlerin ve milyarderlerin gizli servetlerinin ifşa edildiği haberleri görmezden geldi. Bir dönem iktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk ise Pandora Belgeleri’ni haberleştirdi ancak o da Türkiye’deki Rönasans Holding’i görmezden geldi.

Haberleri sadece Diken, Duvar, T24 gibi haber siteleri ve Cumhuriyet, BirGün gibi gazeteler gördü.

‘AKP’nin gözdesi’ Rönesans, vergi cennetine 210 milyon dolar aktarmış

Pandora Belgeleri: Vergi cennetleri ifşa edildi; Türkiye’den 220’den fazla isim var

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