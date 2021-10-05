Pandora Belgeleri: Çalık Holding’in dört offshore şirketi var

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı Pandora Belgeleri’ne göre 1997 yılının sonunda kurulan tekstil, enerji, inşaat, finans ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli holding şirketi Çalık Holding’in dört tane offshore şirketi var.

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ICIJ’ın paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını açık şekilde gözler önüne sermişti. Pandora Belgeleri olarak adlandırılan belgelerde Türkiye’den de 220 isim yer alıyor.

DW Türkçe’den Pelin Ünker ve Serdar Vardar’ın haberine göre belgelerde; Çalık Holding’in tam dört offshore şirketine sahip olduğu ortaya çıktı. Belgelere ilişkin habere göre; tekstil alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinden ticari işlemler yapılıyor. Şirketler, holdingin ticari işlemleri için kullanılıyor.

Buna göre Çalık Holding’in ilişkili olduğu Britanya Virjin Adaları merkezli dört şirketten bir tanesi, Trident Trust offshore danışmanlık firması aracılığıyla kurulan Oipano Trading S.A, Textiles International Ltd, Lasarre Trading Ltd. ve Sonjah International Limited adlı şirketlere Straellington Nominee Limited adlı bir firma vekil hissedar olarak atanıyor.

18 Aralık 2000’de kurulan Oipano Trading’in direktörleri Şafak Karaaslan ve Metin Atalay. Şafak Karaaslan, Çalık Holding’in dış ilişkiler sorumlusu. Metin Atalay ise Holding’in Dubai’deki çalışanlarından biri. Britanya Virjin Adaları merkezli offshore firmaları, holdingin faaliyet raporlarında belirtilen yurtdışı şirketleri arasında yer almıyor.