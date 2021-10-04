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Yaramazlara biraz batar!

Pandora Belgeleri’nde ismi geçen Rönesans Holding iddiaları reddeti

Pandora Belgeleri’nde ismi geçen Rönesans Holding iddiaları reddeti.

Fotoğraf: DHA

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını açık şekilde gözler önüne sermişti. Pandora Belgeleri olarak adlandırılan belgelerde Türkiye’den de 220 isim yer alıyor.


DW Türkçe’den Pelin Ülker ve Serdar Vardar’ın aktardığına göre Rönesans Holding vergi cennetine 210,7 milyon dolar aktardı. Bunun yüzde 40’lık gelir vergisi ödenmiş olsaydı şayet hazinenin kasasına yaklaşık 750 milyon lira para girecekti. Üstelik yine aynı belgelere göre Rönesans 105 milyon doları şirketten ‘bağış’ adı altında çıkarıyor. Söz konusu bağışın kime ya da nereye yapıldığı ise bilinmiyor.

Rönesans Holding’in konuyla ilgili açıklamasında, şunlar kaydedildi: “Rönesans, hiçbir zaman yurt içinden yurt dışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır. Bu konularla ilgili tüm beyan, bildirim ve açıklamalar ilgili yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak ilgili makamlara yapılmıştır.”

İktidar yanlısı ve ana akım medyanın ‘Pandora sessizliği’ BBC’ye haber oldu

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Pandora Belgeleri: Vergi cennetleri ifşa edildi; Türkiye’den 220’den fazla isim var

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