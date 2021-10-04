Pandora Belgeleri’nde ismi geçen Rönesans Holding iddiaları reddeti.

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Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını açık şekilde gözler önüne sermişti. Pandora Belgeleri olarak adlandırılan belgelerde Türkiye’den de 220 isim yer alıyor.

DW Türkçe’den Pelin Ülker ve Serdar Vardar’ın aktardığına göre Rönesans Holding vergi cennetine 210,7 milyon dolar aktardı. Bunun yüzde 40’lık gelir vergisi ödenmiş olsaydı şayet hazinenin kasasına yaklaşık 750 milyon lira para girecekti. Üstelik yine aynı belgelere göre Rönesans 105 milyon doları şirketten ‘bağış’ adı altında çıkarıyor. Söz konusu bağışın kime ya da nereye yapıldığı ise bilinmiyor.

Rönesans Holding’in konuyla ilgili açıklamasında, şunlar kaydedildi: “Rönesans, hiçbir zaman yurt içinden yurt dışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır. Bu konularla ilgili tüm beyan, bildirim ve açıklamalar ilgili yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak ilgili makamlara yapılmıştır.”