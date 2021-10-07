Covid sonrası depresyonu için umut veren gelişme

Covid-19 atlatanların bazılarında görülen depresyonun ilaçlarla büyük ölçüde tedavi edilebildiği görüldü.

Fotoğraf: scripps.org

İtalya’da yapılan bir çalışmada Covid sonrası depresyon yaşayan 58 hasta yaygın olarak kullanılan seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) sınıfındaki antidepresanlarla tedavi edildi.

Söz konusu ilaçlar Zoloft (Pfizer), Paxil (GlaxoSmithKline), Prozac (Eli Lilly and Co), Celexa (AbbVie) olarak açıklandı.

Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji’nin (ECNP) Portekiz’de 34’üncü kez düzenlediği kongrede çalışmalarının sonucunu paylaşan araştırmacılar, Covid-19 sonrası depresyonun corona virüsünün neden olduğu iltihaplanmayla ilgili olduğunu belirterek SSRI’ların anti-inflamatuar ve antiviral özelliklere sahip olduğuna dikkat çekti.

Çalışmaya göre genelde hastaların yüzde 66’ı bu ilaçlarla tedaviye yanıt verirken, Covid-19 sonrası depresyonunda dört hafta içinde tedaviye yanıt oranı yüde 91 çıktı.

Bulguların, hastalıktan aylar sonra depresyon da dahil semptomların devam ettiği ‘uzun Covid’ durumunu yaşayan hastalar için önemine dikkat çekildi.