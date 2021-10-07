Prof. Müftüoğlu altı maddede sıraladı: Kimler mutlaka grip aşısı olmalı?

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Mutlaka grip aşısı olmalı” dediği risk grubunu altı maddede sıraladı.

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Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları nezle, grip gibi solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonları bu sezon daha fazla görmeyi bekliyor. Covid-19 önlemleri nedeniyle geçen sezon dolaşmayan grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı toplumsal bağışıklığın azaldığı düşünülüyor.

Daha önce Prof. Dr. Alpay Azap ve Prof. Dr. Esin Davut Şenol, bu yıl çok büyük bir grip aktivitesi beklediklerini belirterek, özellikle risk grubundakilere grip aşısı yaptırmayı önermişti.

Prof. Dr. Müftüoğlu da Hürriyet’teki yazısında “Peki aşılanması gereken risk gruplarında kimler var” diye sorup bunu şöyle yanıtladı:

1) 65 yaş ve üstündeki kişiler, özellikle de düşkün durumda olan yaşlılar.

2) Kronik kalp, akciğer (KOAH hastaları), karaciğer ve böbrek hastalığı bulunanlar ile şeker hastalığı, hipertansiyon sorunu yaşayanlar.

3) Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar: Kanser hastaları, organ ve kemik iliği nakli yapılanlar.

4) Uzun süreli aspirin tedavisi uygulanan çocuk ve gençler.

5) Risk grubundaki kişilere hastalığı bulaştırabilecek kişiler: Örneğin hastanelerde yoğun bakım üniteleri, yeni doğan bölümleri, organ nakli klinikleri gibi özellikli yerlerde çalışan sağlık görevlileri.

6) İlk üç ayı tamamlamış hamileler ve altı aydan büyük bebekler.

Müftüoğlu, bu grup dışında kalanlar içinse şunları kaydetti: “Covid-19 aşılarınızı olduysanız, kronik bir hastalığınız, organ yetmezliğiniz, sağlık durumunuzda herhangi bir ciddi arıza söz konusu değilse, kısacası sağlam ve sağlıklı biriyseniz bu yıl grip aşısı yaptırmanız şart değil.”

Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl risk grubunda olduğuna karar verilenler için grip aşısı uygulamalarının ücretsiz olduğunu açıkladığını belirten Müftüoğlu, kararın bu yıl da devam etmesini beklediğini ifade etti.