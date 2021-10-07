Tarihi rekorlar sonrası döviz hesaplarında gerileme

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimi sonrası kurda görülen tarihi seviyeler dolar hesaplarında bir miktar gerilemeye yol açtı. Geçen hafta döviz hesaplarında 2,5 milyar dolarlık azalma yaşandı.

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Merkez Bankası, 23 Eylül’de bir buçuk yıllık aranın ardından 100 baz puanlık faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 18 seviyesine çekmişti. Piyasa beklentilerinin aksine yapılan indirim sonrası ise Dolar/TL kuru 8,95’in üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

MB verilerine göre 1 Ekim haftasında döviz mevduatlarında kurdaki rekorun ardından çekilme sürdü.

Önceki hafta 235 milyar 162 milyon dolar olarak kayda geçen yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 1 Ekim’le sona eren haftada 2 milyar 478 milyon dolar azalarak 232 milyar 684 milyon dolara geriledi.

Toplam döviz mevduatlarındaki rekor ise 10 Eylül işlem haftasında 238 milyar doların aşılmasıyla kaydedilmişti.

1 Ekim haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları 923 milyon dolar, tüzellerin ise 1,6 milyar düşüş gösterdi.

Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise döviz mevduatlarının 1,7 milyar dolar gerilediği gözlemlendi.

Bu veri setinde gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 548 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatlarında ise 1,16 milyar dolar azalma yaşandı.