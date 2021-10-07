6,5 milyon liralık ihalede gereksiz yere fazladan para ödenmiş!

EFE SÖNMEZ

Sayıştay, İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) ‘istenmesi zorunlu olmayan’ bir belgeyi ihale şartları arasına eklemesi nedeniyle personel servisi için daha fazla para ödediğini bildirdi.

Fotoğraf: istanbul.edu.tr

Üniversite yönetimi, Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi ve Avcılar kampüsleri ile Devlet Konservatuarı yerleşkelerindeki personelin 2020’de bir yıl süreyle taşınması için Ekim 2019’da ihale ilanı yayınladı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgiye göre, ‘2019/511577’ numaralı ‘İÜ 2020 Yılı Personel Taşıma Hizmeti Alımı’ ihalesi, açık ihale usulüyle herkesin teklifine açık olarak düzenlendi.

6,5 milyon liralık ihale

Ancak ihaleye katılacak firmaların hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) hem de ilgili bakanlıktan yetki belgesi almış olması zorunlu tutuldu. İBB’ye ek olarak bakanlığın verdiği belgenin de istenmesi, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5’inci maddesine dayandırıldı.

İlgili madde şöyle: “Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.”

Toplamda dört teklif gelen ancak ikisi geçerli sayılan ihale Kasım 2019’da sonuçlandı. İhaleyi 6 milyon 555 bin lira bedelle Turex Turizm A.Ş. kazandı.

‘Rekabet sınırlandı’

Üniversitenin bu ihalesi, Sayıştay’ın 2020’ye ilişkin denetim raporunda eleştiri konusu oldu.

Raporda, üniversitenin ihaleye çıkarken ‘rekabeti sınırlayan belge’ istediği belirtilerek, “İlgili ihaleye teklif veren isteklilerden yeterlilik kapsamında büyükşehir belediyesinden alınmış servis taşımacılığı yetki belgesiyle birlikte istenmesi zorunlu olmayan ‘Bakanlık Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi’ de ayrıca istendiği görülmektedir” dendi.

Üniversite ne dedi?

Rapora göre İÜ ise bu durumu şöyle açıkladı: “İdarece (Üniversite) İstanbul gibi büyük bir metropolün her bölgesine servis hizmeti yapabilme kapasitesi olan, belli bir ölçek seviyesine sahip istekliyle hizmet alabilmek adına, kapasite büyüklüğünün ölçülmesiyle ihalelerde yeterliliğin sağlanması hedeflendiğinden bakanlıktan alınan yetki belgesi istenerek yeterlilikleri tespit edilmeye çalışıldığı belirtilmiştir.”

‘İBB belgesi yeterliydi’

Sayıştay, bu savunmayı yetersiz buldu. ‘İBB’nin zaten büyük bir metropolün her bölgesinde servis hizmeti yapabilme kapasitesi olan ve belli bir ölçek seviyesine sahip’ şirketlere yetki belgesini verdiği kaydedildi.

‘Daha yüksek bedelle imzalandı’

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Sonuç olarak servis hizmeti büyükşehir belediyesi sınırları içinde yapılacağından, İBB’den alınmış ‘servis yeterlik belgesi’ istenmesinin yeterli olduğu değerlendirilmektedir. En uygun teklif veren firmanın ‘bakanlıktan alınan servis taşımacılığı yetki belgesi’ sunmadığı için değerlendirme dışı tutulması nedeniyle sözleşmenin çok daha yüksek bir bedelle imzalandığı tespit edilmiştir.”