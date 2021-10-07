Piyasanın merakla beklediği toplantıdan da ‘çekirdek’ çıktı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla düzenlenen toplantıda, çekirdek enflasyonda göstergelerin yakın dönemde yavaşlama eğilimine işaret ettiğini söyleyerek, para politikası kararlarında bu endekse dikkat edeceğini bir kez daha vurguladı.
Enflasyon eylülde eğitim ve ev eşyası öncülüğünde aylık yüzde 1,25, yıllık yüzde 19,58 olarak kaydedilmiş, MB’nin bundan sonra politika kararları için yakından izleyeceği mesajı verdiği çekirdek enflasyon göstergelerinde ise eylülde bozulma görülmüştü.
Haftanın en önemli gündem maddesi olarak yatırımcı toplantısını takip eden bankacılar, burada verilecek mesajlardan MB’nin eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışıyor.
Öne çıkan mesajlar
Reuters ajansının yatırımcı toplantısına katılan kaynaklardan aldığı bilgiye göre Kavcıoğlu’nun öne çıkan mesajları şöyle:
- Para politikamızı dezenflasyonu en kısa sürede tesis edecek sıkılıkta belirlemeye devam edeceğiz.
- Para politikasındaki sıkı duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam ediyor, yıllık kredi büyümesi belirgin yavaşlamaya işaret ediyor.
- Para politikası duruşumuzu enflasyonun kalıcı düşürülmesi ve fiyat istikrarı odağında belirleyeceğiz.
- Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerin de ortadan kalkacağını beklemekteyiz.
- Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz.
- Rezervlerdeki artışın devam edeceğini öngörüyoruz.
- Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğiliminde yavaşlama görüyoruz.
- Sadece çekirdek enflasyona bakarak para politikası belirleyeceğimizi söylemedik, çekirdek enflasyon dikkate alacağımız noktalardan bir tanesi.
- Para politikası noktasında yeterince sıkı olduğumuzu düşünüyoruz, bir yıldır sıkı politika uyguluyoruz zaten; faiz indirimine rağmen bu konuda değişiklik yoktur.
- Geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki parasal duruş, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecek.
- Öncü göstergeler üçüncü çeyrekte iktisadi faaliyette iç talebin de etkisiyle güçlü seyre işaret ediyor.
- Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.
- Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı.
- Yılın geri kalanında da cari işlemler hesabındaki iyileşmenin devam etmesini beklemekteyiz.