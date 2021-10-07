Piyasanın merakla beklediği toplantıdan da ‘çekirdek’ çıktı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla düzenlenen toplantıda, çekirdek enflasyonda göstergelerin yakın dönemde yavaşlama eğilimine işaret ettiğini söyleyerek, para politikası kararlarında bu endekse dikkat edeceğini bir kez daha vurguladı.

Enflasyon eylülde eğitim ve ev eşyası öncülüğünde aylık yüzde 1,25, yıllık yüzde 19,58 olarak kaydedilmiş, MB’nin bundan sonra politika kararları için yakından izleyeceği mesajı verdiği çekirdek enflasyon göstergelerinde ise eylülde bozulma görülmüştü.

Haftanın en önemli gündem maddesi olarak yatırımcı toplantısını takip eden bankacılar, burada verilecek mesajlardan MB’nin eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışıyor.

Öne çıkan mesajlar

Reuters ajansının yatırımcı toplantısına katılan kaynaklardan aldığı bilgiye göre Kavcıoğlu’nun öne çıkan mesajları şöyle: