Piyasa dolarda ipucu için yatırımcı toplantısına odaklandı

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8,9490 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürdü.

Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından bugün Hazine ihaleleri ve küresel piyasalar takip edilirken, haftanın en önemli gündem maddesi ise bankacılara göre MB’nin perşembe günü düzenleyeceği yatırımcı toplantısı olacak.

Bankacılar bu toplantıda verilecek mesajlardan MB’nin eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacak.

MB’nin faiz indirimi ile birlikte gelen dolardaki küresel değer kazancı TL’deki değer kaybındaki ana belirleyiciler konumunda.

Eylül ayına 8,3 seviyesinden başlayan dolar/TL saat 09:05’te 8,86, avro/TL aynı saatte 10,28 seviyesindeydi.

Beklentiler bozuluyor

Tüketici fiyatları enflasyonda eylülde eğitim ve ev eşyası öncülüğünde aylık yüzde 1,25, yıllık yüzde 19,58 olarak kaydedildi ve beklentilerin hafif altında kaldı. MB’nin bundan sonra politika kararları için yakından izleyeceği mesajı verdiği çekirdek enflasyon göstergelerinde ise eylülde bozulma görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden ‘B’ eylülde yıllık olarak yüzde 18,46’dan yüzde 18,63’e, ‘C’ endeksi yüzde 16,76’dan yüzde 16,98’e yükseldi.

TL’nin MB’nin faiz indiriminin de etkisiyle değer kaybını belirginleştirmesi enflasyon için büyük bir risk unsuru olarak görülürken, ekonomistler de 2021 ve 2022 için enflasyon tahminlerini belirgin şekilde yukarı revize etmeye başladı. Özellikle 2022 enflasyon tahmininde belirgin yukarı yönlü revizyonlar yapıldı.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ettiklerini, lokallerin ise dolar/TL’deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyor.

Otogazda hafta sonu itibariyle litre başında pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 71 kuruş zam gelirken dün bazı sigara fiyatları da artırıldı. Bankacılar fiyatı kamu tarafından kontrol edilen ürünlerle yapılan vergi desteklerinin enflasyona desteğinin son dön dönemde azaldığını bunun da enflasyonda yeni vergi düzenlemesi gelmemesi halinde daha uzun süre yüksek seyir anlamına geldiğini belirtiyor.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta yaptığı konuşmada dünyada enerji ve hizmet kalemleri başta olmak üzere dünyada geçici bir enflasyon yükselişi yaşandığını söyledi. Kavcıoğlu bu durumun normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla ortadan kalkacağını ve bunun Türkiye’de de enflasyonda düşüşe neden olacağını söyledi.

Kavcıoğlu, “Fiyatlama davranışlarının, normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz” dedi.