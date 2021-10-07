Türkiye tamam, Demirörenler şimdi de ‘dünya çapında gazeteci’ yetiştirecek

Demirören Medya Grubu, ‘dünya çapında gazetecilik yapacak’ gençlerin yetiştirilmesi için medya lisesi açıyor.

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Demirören Holding; Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’yı 2018 yılında Ziraat Bankası’ndan da yüklü bir kredi kullanarak Doğan Holding’den satın almıştı. Devir işlemi sonrası yayınlar iyice iktidara yakın çizgiye kayarken, 2019 yılında Hürriyet’ten 50’ye yakın gazeteci tazminatsız olarak işten atılmıştı.

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Lisesi’nin kurulması için bugün İstanbul’daki Pera Palace Otel’de Milli Eğitim Bakanlığı ve Demirören Medya arasında protokol imzalandı.

Demirören Medya Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, kendilerinin Türkiye’nin en büyük medya organizasyonu olduğunu, donanımlı gençler yetiştirmenin de kendi sorumluluklarında bulunduğunu ifade etti.

‘Dünya çapında gazetecilik’ hedefi

Demirören, şunları söyledi: “Günümüzde medya sektörü hem yeni teknolojiler hem de toplumun farklılaşan haber alma yöntemleriyle ve ihtiyaçları değişmiş ve gelişmiştir. Mesleğin ilkeleri ve özü aynı kalsa da mecraları ve araçları çeşitlenmiştir. Bu mesleğin hak ettiği şekilde yapılması için çağı yakalayan, yabancı dil bilen, yeni medyayı takip eden, dünya çapında gazetecilik yapabilecek gençlerin yetiştirilmesi konusunda hem fikiriz. İşte bizim de hedefimiz medyanın dinamiklerini erken yaşlarda gözleme şansı yakalamalarını sağlayarak vizyoner, pırıl pırıl gençler yetiştirmektir.”

Gelecek yıl eğitim ve öğretime başlaması planlanan okulda dört yıllık lise eğitiminden önce bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı olacak. Okulda gazetecilik, radyo-televizyon ve internet yayıncılığı üzerine eğitim verilecek.

Devlet okulu niteliğindeki liseye öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla alınacak.