Demirören, kamu bankalarından çektiği 1,5 milyar dolar krediyi yeniden yapılandırıyor

Demirören Holding’in, kamu bankalarından çektiği toplam 1,5 milyar dolarlık krediyi yeniden yapılandırmak için görüşmelere başladığı bildirildi.

Grup, bu kredilerin bir bölümünü Doğan Holding’e ait medya grubunu satın almak için kullanmıştı.

Fotoğraflar: Reuters

Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan çektiği yaklaşık 750 milyon doların geri ödenmediğini öne sürmüştü.

Bloomberg ajansının haberine göre gayrimenkul, enerji ve şans oyunları gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren holdingin kamu bankalarından çektiği diğer kredilerle birlikte yeniden yapılandırma görüşmelerine konu olan toplam tutar 1,5 milyar dolara kadar çıktı.

Ajansa ismini vermeden konuşan konuya yakın iki kaynak, Demirören’in Ziraat’ten çektiği anaparanın 700 milyon dolar olduğunu, bunun faizlendirilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılacak tutarın 850 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Son olarak, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Holding’e kullandırılan krediyle ilgili sorulara net yanıt verememiş, ancak kredinin halen takibe alınmadığını belirterek, “Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası’nda canlı hesaplarda izleniyor” demişti.