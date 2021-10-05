Demirören zorda: Yapılandırmak istediği kredi tutarı 2 milyar doları bulmuş

Uluslararası haber ajansı Reuters, Demirören Holding’in bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığını öne sürdü.

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Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan çektiği yaklaşık 750 milyon doların geri ödenmediğini öne sürmüştü.

Ajansa konuşan bankacılık kaynağına göre holdingin kullandığı kredilerin 1,2 milyar dolarını enerji ve şans oyunları sektörleri, yaklaşık 800 milyon dolarını ise medya grubu harcamaları oluşturuyor.

Kaynaklar, 2 milyar dolarlık tutarın faizlerin de eklenmesiyle artacağını söyledi.

Konuya yakın üç bankacılık kaynağı, grubun gelir yaratmakta zorlandığını belirterek, 800 milyon dolar borç için Ziraat Bankası ile yapılandırma görüşmelerinin yürütüldüğünü dile getirdi.

Kaynağa göre enerji ve şans oyunları için bankalardan kullanılan 1,2 milyar dolar için de kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere sekiz-dokuz bankayla yapılandırma görüşmeleri devam ediyor.

Ziraat Bankası ve Demirören Grubu konuyla ilgili yorum yapmadı.

Bir bankacılık kaynağı, grubun gelir yaratamaması nedeniyle yapılandırma görüşmelerinin zorlu geçeceğini belirterek, şunları söyledi: “Şu anda yapılandırma görüşmelerinde çeşitli opsiyonlar üzerinde duruluyor. Vadelerin uzatılması, balon ödeme eklenmesi, ‘hair cut’ olup olmayacağı, borcun TL’ye dönmesi gibi opsiyonlar üzerinde çalışılıyor. Ancak netlik kazanan bir durum şu anda yok.”

Bir diğer kaynak ise balon ödeme eklenmesi durumunda, grubun gelir yaratamadığı da göz önüne alındığında bazı varlıklarında satış opsiyonunun gündeme gelebileceğinin altını çizdi.