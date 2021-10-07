Eski FBI’cılar: ‘Zodiac’ı bulduk

Eski FBI görevlilerinin kurduğu gönüllü araştırma grubu, 1960’larda ABD’nin San Francisco şehrinde seri cinayetler işleyen ve ‘Zodiac’ olarak adlandırılan katilin kimliğini tespit ettiğini açıkladı.

Zodiac katilinin robot resmi. Fotoğraf: FBI

San Francisco’da 1968 ve 1969 yıllarında işlenen beş cinayet Zodiac’la ilişkilendirilmişti. Ancak seri katil, San Francisco Chronicle gazetesine gönderdiği mesajlardan birinde, 37 cinayet işlediğini ileri sürmüştü. ‘Zodiac’ on yıllar boyunca kitaplara, belgesellere ve filmlere konu oldu. Katile ‘Zodiac’ isminin verilmesinin sebebi yetkililere ve gazetelere şifreli mesajlar göndermesiydi.

‘Case Breakers’ adlı 40 kişilik ekibe göre ‘Zodiac’ 2018 yılında ölen Gary Francis Poste.

Ekip, Gary Francis Poste’un evinin karanlık odasında bulunan fotoğraflarda alnındaki yara izlerinin, ‘Zodiac’a ilişkin polis çizimleriyle uyuştuğuna dikkat çekti. Ayrıca seri katilin gönderdiği şifreli mesajlardan isminin harfleri çıkarıldığında ortaya alternatif bir mesaj çıkmış.

Dahası grup, 1966’da güney California’da işlenen bir başka faili meçhul cinayeti de Poste ile ilişkilendirdi.

Case Breakers, elindeki Poste’a ait DNA örneğinin, faili meçhul Cheri Jo Bates cinayeti mahallinden alınan örneklerle kıyaslanması için FBI’a çağrıda bulundu.

Cheri Jo Bates cinayeti, ‘Zodiac’a bağlanan ilk cinayetten iki yıl önce, 1966’da California’nın Riverside şehrinde işlenmişti.