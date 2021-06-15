Seri katil Atalay Filiz’e bir ceza daha

İstanbul ve Ankara’da üç cinayet işleyen seri katil Atalay Filiz’in yargılandığı bir davada daha karar çıktı.

Filiz, Ankara’da 2013 yılında arkadaşı Göktuğ Demirarslan ve sevgilisi Elena Radchikova’yı, İstanbul’da ise Mayıs 2016’da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürmüştü. Kayıkçı’yı öldürdükten sonra kaçan Filiz, aynı yılın haziran ayında yakalanmasının ardından tutuklanmıştı. Katile üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis vermişti.

Filiz hakkında İstanbul Anadolu 67’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kaçarken sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle açılan davanın bugün karar duruşması görüldü.

Duruşmada savunma yapan sanık Filiz, “Davanın bitmesinden dolayı çok memnunum, söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Mahkeme, Filiz’e ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan yargılandığı davada iki yıl yedi ay bir hafta hapis cezası verdi.