Seri katilin evinden 17 kişinin ceset parçaları çıktı

Meksika’da bir seri katilin evinin altında kazı yapan polis, 17 kişiye ait 3 bin 787 kemik parçası buldu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polis, başkent Meksiko’nun yakınlarındaki evde 17 Mayıs’tan beri kazı yapıldığını açıkladı: “İşlediği cinayetlerin izlerinin bunlarla sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Zanlının binada kiraladığı diğer odalarda da arama yapacağız.”

Yıllar önce ortadan kaybolan kişilerin kimlikleri ve başka eşyaları da bulundu.

Kimliği, ‘Andrés’ olarak açıklanan 72 yaşındaki kişinin geçmişte kasap olduğu, bulunan kemiklerin, cesetlerin hepsinin parçalandığına işaret ettiği belirtildi. Son kurban, 14 Mayıs’ta öldürüldüğü belirlenen 34 yaşında bir kadın.

Andrés, ciddi bir araştırma sonucunda değil, son kurbanının bir polis şefinin eşi olması nedeniyle yakayı ele verdi. Polis şefi onu tanıyordu. Kadının ortadan kaybolduğu gün ona alışverişe giderken eşlik etmişti; kadın eve dönmeyince kocası şüphelendi. Polis şefi, güvenlik kameralarını inceleyince eşinin zanlının yaşadığı sokağa girdiğini ancak sokaktan çıkmadığını gördü; eve gitti; hesap sordu; eşinin cesedini buldu. Soruşturma başlatıldı.

Andrés’in kurbanlarını görüntülediğini belirleyen polis, evdeki kayıtlarda kullanılan teknolojinin cinayetlerin 2007’den beri işlenmiş olabileceğini gösterdiğini duyurdu.

Kemikler üzerindeki incelemenin sürdüğü ve kimlik tespiti için DNA testlerinin yapıldığı belirtildi.