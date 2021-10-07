‘Squid Game’ oyununu oynayan TikTok’çu viral oldu

Kısa zamanda fenomene dönüşen Netflix’in ‘Squid Game‘ dizisindeki oyunlardan birini tamamlamayı başaran TikTok kullanıcısı viral oldu.
İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacıların sınandığı oyunlardan biri de şekerleme kalıbı oyunu.
Geleneksel olarak sokakta küçük tezgahlarda satılan ürün ateşte eritilen şekerin karbonatla karıştırılmasıyla yapılıyor. Ardından yuvarlak şekerlemenin üzerine kalıplarla farklı şekiller verilip soğutuluyor.
Dizide yarışmacılar bu şekerlemelerin üzerindeki şekli kırmadan etrafındaki parçaları çıkarmaya çalışıyor.
Bayashi adlı TikTok kullanıcısı etrafındaki parçaları yalayarak yemek de dahil birkaç başarısız denemenin ardından sonunda şekerlemenin ortasındaki yıldız şeklini kırmadan çıkarmayı başardı.
Meğer işin sırrı iğneyi ısıtarak şeklin üzerinden geçmekmiş!
Çakmakla ısttığı iğnenin ucuyla çıkardığı yıldızı gururla gösteren kullanıcının videosu 58 milyon kez izlendi.