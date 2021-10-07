‘Squid Game’ oyununu oynayan TikTok’çu viral oldu

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, fiyatların yeterince ucuz olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi: “Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Biz diğer zincirlere göre yaklaşık yüzde 5 ucuza ürün satıyoruz.”