Squid Game’deki oyunların ‘dehşet’ sıralaması

Squid Game, Netflix’in en çok izlenen listelerinde zirveye yerleşerek dünyayı kasıp kavurdu.

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar. Diziyi çekici kılan da bu…

İlk sezonu izleyenler, kendilerini hangi karakterin oyunlar sonunda hayatta kalacağı sorusuyla baş başa buluyor.

Diken, Polygon’dan yaptığı derlemede dizideki en dehşet verici oyunları sıraladı.

7. DDAKJI (Origami)

Bu oyun Squid Game turnuvasının bir parçası olmasa da, serinin kahramanı Seong Gi-hun’u (Lee Jung-Jae) tanıtan oyun olarak önemli.

Kurallar basit: Hem Gi-hun hem de satıcı sırayla katlanmış kağıt parçalarını kullanarak birbirlerinin kağıt parçasına vurur ve diğerini ilk çeviren kazanır. Yani Türkiye’de kağıt katlama sanatı olarak bildiğimiz origamiye ilişkin bir yarışma. Kağıt kesiği dışında pek bir tehlike yok gibi görünse de Gi-hun, satıcıya kaybettiği her tur için 100 bin won (690 lira) borçlu olacak. Ancak satıcı, para yerine kendisine tokat atılmasına izin verdiği zaman işler değişti. Yine de bu oyunda küçük paralar uğruna toplum içinde fiziksel olarak küçük düşürülmekten başka bir tehlike yok gibi görünüyor. Ancak oyununa arkasındaki asıl amaç bir kişinin ‘alçalmaya’ ne kadar istekli olduğunu görmek ve turnuva için potansiyel adayları ayıklamak.

6. Misket oyunu

Misket kelimesinden korkabileceğiniz hiç aklınıza gelir miydi? Squid Game ile bu algı değişebilir. Oyun dizideki dördüncü oyun. Dizide misket genel olarak ‘tahmin’ üzerine oynandı. Tek mi çift mi sorusu yöneltildi ve doğru bilirse bilen kişi elinde ne kadar misket varsa o kadar rakibinden aldı. Tüm bilyelere sahip olanın yarışı kazandığı bu oyun o kadar masum değil. Çünkü kaybedenlere ateş açmak üzere silahlı kişiler yanlarında bulunuyor.

5. Şeker kalıbı oyunu

Fotoğraflar: Netflix

Şekerleme yerken en büyük risk belki de midenizin ağrımasıdır. Fakat dizide şeker de sizi öldürebilir. Bu oyun dizide ikinci sırada yer alıyor. Üçgen, yuvarlak, yıldız ve şemsiye olmak üzere dört şekilden oluşan kalıpları kırılmadan ve bozmadan iğne yardımıyla 10 dakika içerisinde çıkarmanız gerekiyor. Bir daire veya üçgen nispeten kolay olsa da diğer şekilleri seçtiyseniz bu zorlaşabilir. Eğer şekiller kırılır ya da bozulursa oyundan elenirsiniz. Yani ölürsünüz…

4. Kırmızı ışık, yeşil ışık

Bu oyun gerçekten korkutucu… Dizide ilk olarak oynanan bu oyunda yeşil ışık dendiğinde hareket edebilirsiniz. Anons bittiği anda anonsu yapan kişi hareket eden birini tespit ederse, o kişi gördüğü yerde vurulur. Belirlenen bir çizgiyi bu anonslar eşliğinde yakalanmadan geçmek gerekiyor. Basit, görünse de burada devreye ‘terminatör gözlü’ ürkütücü dev modern bir kukla kız devreye giriyor.

3. Kalamar oyunu

Bu aslında Güney Kore’de çocukların yaygın olarak oynadığı bir oyun. Çok oyunculu olan bu oyunda hücum ve savunma olmak üzere iki takım belirleniyor. Hücum edenlerin saldırı amacına ulaşması veya takımların birbirini yok etmesi olmak üzere iki ana amaç var. Dizide ise yarışmacılar bu görevleri ne pahası olursun yerine getirmeye çalışıyor Oyun ayrıca dizinin galibinin belirleneceği son ve altıncı oyun.

2. Halat çekme oyunu

Bu oyunu büyük ya da küçük herkes bilir. Oyun dizide üçüncü sırada geliyor. Çoğunlukla güçlü olan ekip kazansa da bazen zeka da kazandırabilir. Dizide 10’ar kişilik gruplar halinde oynanan oyun, oldukça yüksek bir yer de oynandı… Halatı daha güçlü çekemeyenler, yüzlerce metre aşağı düşmek zorunda kaldı.

1. Cam köprü oyunu

Dizide beşinci sırada yer alan bu oyunda yüksek bir yerdeki köprü üzerinde her basamak, bazıları çok dayanıklı bazıları normal üzere iki farklı camdan yapıldı. Dayanıklı cam iki kişinin ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü. Fakat normal cam tek kişinin ağırlığıyla bile tuzla buz olabilir. Oyuncular basamakların hangisinin dayanıklı camdan yapıldığını tahmin edecek ve 18 çift basamaktan karşıya geçip oyunu tamamlayacak. Tabii ki olasılıklar yarı yarıya…