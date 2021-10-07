Kaftancıoğlu’na, Altun’a hakaretten iki yıl dört aya kadar hapsi istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘hakaret içeren ifadeler kullandığı’ gerekçesiyle bir yıl iki aydan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de, Fahrettin Altun’un Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi’ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu ve bu yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından müdahale edildiğine dair açıklama yaptığı anlatıldı.

Bu açıklamalara karşı Altun’un, avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu’nun savunmasında suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.

İddianamede, Altun’un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıyla ilgili soruşturma kapsamında bilirkişi raporu alındığı, ‘yapılaşmanın hukuka uygun olduğu belirten bu rapora istinaden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği’ ifade edildi.

İBB görevlileri hakkında kamu davası açıldığı aktarılan iddianamede, bu nedenle Kaftancıoğlu’nun açıklamasında Fahrettin Altun’u yönelik ‘incitici ve tahkir edici söylemler’ kullandığı iddia edildi.

AA’nın aktardığına göre Kaftancıoğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 40’ncı Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Canan Kaftancıoğlu ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.