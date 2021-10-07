Yabancılar tahvilde de satışa döndü

Merkez Bankası’nın faiz indirdiği haftada son altı ayın en sert tahvil satışını gerçekleştiren yabancı yatırımcı, geçen hafta da satış yönündeki eğilimini sürdürdü.

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Yabancılar Türk varlıklarını son üç yıldır portföylerinden çıkarmaya devam ederken 2020’de ise Türkiye’den tüm zamanların en büyük yabancı yatırımcı çıkışı gerçekleşmişti. Yabancı salgın yılında 5 milyar dolarlık tahvil ve 4,2 milyar dolarlık hisse satarak toplamda 9,2 milyarlık Türk varlığını elinden çıkarmıştı.

Yılbaşından bu yana tahvil tarafında alıcı pozisyonunda bulunan yabancı yatırımcı, Merkez Bankası’nın 23 Eylül’de piyasa beklentilerinin aksine yaptığı faiz indirimi sonrası 415 milyon dolarlık tahvil satarak burada da son altı ayın en yüksek çıkışını gerçekleştirmişti.

Bugün açıklanan verilere göre yabancıların tahvildeki çıkış eğilimi geçen haftada da devam etti.

Merkez Bankası verilerine göre yurt dışı yerleşikler geçen hafta 201,1 milyon dolarlık tahvil sattı.

Hisse senedi tarafı

Yabancı yatırımcı geçen senenin başından beri hisse senedi piyasasında da çoğunlukla net satıcı pozisyonunda.

2021 yılına da satışla başlayan yabancı yatırımcı özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını gece yarısı kararnamesiyle görevden alması sonrası martta 1 milyar 227 milyon dolarlık satış yapmıştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin geçen hafta hisse senedi tarafında net satışı ise 92,8 milyon dolar.