Faiz indirimi sonrası yabancı yine satışta

Yabancı yatırımcılar, faiz indiriminin etkisiyle tahvilde 415 milyon dolar ile son 6 ayın en sert satışına imza attı.

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Merkez Bankası geçtiğimiz hafta perşembe günü, piyasa beklentilerinin aksine faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 18’e düşürmüştü.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, politika faizinde 100 baz puan indirime girilen haftada devlet tahvilinde son altı ayın en büyük çıkışı yaşandı.

DİBS (Kesin Alım) satımları 415,4 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) alımı 0,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tahvil piyasasından en büyük yabancı satışı son olarak geçen mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı’nı gece yarısı kararnamesi ile görevden almasının ardından yaşanmıştı.

Stoklarda son durum

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri toplamı ise 21 milyar 820,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 6 milyar 755,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 584,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 379,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 253,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.