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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul: Yatırımcı sayısı ve yabancı payı düşüşte

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı mayıs ve haziran ayının ardından temmuzda da düşüşte. Yabancı varlıkların payında yılın ilk yedi ayındaki kayıp ise 42,2 milyar lira.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) temmuz ayı verilerine göre, Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi temmuz ayında da düşmeye devam etti. Temmuzda bakiyeli yatırımcı sayısı 2,4 milyon.


Bakiyeli yatırımcı sayısı 2020 yılı başından itibaren istikrarlı şekilde artmış, 2021 yılının ilk dört ayında ise halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle nisan ayı sonu itibariyle 2 milyon 674 bine ulaşarak tarihi rekor kırmıştı.

Hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısında da mayıs-haziran aylarında sert bir düşüş yaşandı. Bu yılın nisan ayı sonunda 1 milyon 959 binin üzerine çıkarak tarihi rekor kıran aktif yatırımcı sayısı, iki ayda 748 bin düşerek haziran sonu itibarıyla 1 milyon 211 bine geriledi.

Yabancı varlıkları geriliyor

2020 sonu itibariyle 615,7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında bu yılın başından itibaren yaşanan düşüş temmuz ayında bir miktar toparlansa da yedi aydaki kayıp 42,2 (yüzde 6,8) milyar lira oldu.

2021 yılında yabancı yatırımcıların finansal varlıklarındaki en yüksek düşüş ise hisse senedi varlıklarında yaşandı. Geçen yıl temmuzda 329,6 milyar lira olan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 14 düşerek bu yılın temmuz ayı sonunda 283,8 milyar liraya geriledi.

Yabancının hisse senedinde 2021 yılının ocak-temmuz dönemindeki düşüş ise yüzde 21,5.

2020 yılında yüzde 51 olan yabancı yatırımcıların toplam hisse senedi varlıkları içerisindeki payı ise 2021 temmuz sonu itibariyle yüzde 42’ye kadar düşmüş durumda. Bu dönemde yerli yatırımcının hisse senedi varlıklarında ise hızlı bir yükseliş oldu. Yerli yatırımcının hisse senedi varlıkları bir yılda yaklaşık yüzde 45 artarak 2021 temmuz sonunda 396,3 milyar liraya çıktı.

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