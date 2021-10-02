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Yaramazlara biraz batar!

Borsada sadece beş hisse reel getiri sağladı

Son beş yılda yıllık bazda getirisi enflasyonun üzerinde olan hisse sayısı 13. 2021 yılında sadece beş hissenin reel getirisi pozitif.

Fotoğraf: Reuters

Reel getiri arayan Türkiye’deki birikim sahipleri bir süredir yatırımlarını yönlendirecek güvenli alan arayışında. Merkez Bankası’nın, piyasa uzmanlarınca ‘erken’ görülen geçen haftaki indirimiyle politika faizi enflasyonun altına inerek, mevduatta getiriyi negatif bölgeye taşıdı. Bu anlamda vadeli mevduat yatırımı birikim sahiplerinin ilgi alanında çıkmaya başlarken, bilgi sahibi işlemciler için borsa alternatifler arasında kalmaya devam ediyor.


Ancak Dünya’dan Barış Erkaya’nın haberine göre Borsa İstanbul’daki hisse senetleri de bu sene reel getiri anlamında iyi bir performans sergileyemedi.

Buna göre, 2016-2020 arasında yıllık bazda getirisi enflasyonun üzerinde olan hisse senedi sayısı sadece 13. Bu yıl ise reel getirisi pozitif olan hisse sayısı beş.

Tablo: Dünya Gazetesi

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