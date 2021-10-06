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Yaramazlara biraz batar!

Yabancılar yıl başından beri 1 milyar 350 milyon dolarlık hisse sattı

Borsa İstanbul’da işlem yapan yabancı yatırımcı yılbaşından bu yana net satıcı konumunda. Yabancıların eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyar 350 milyon dolarlık net hisse senedi satışı yaptığı görülüyor.

Fotoğraf: Reuters

Yabancı yatırımcı geçen senenin başından beri hisse senedi piyasasında çoğunlukla net satıcı pozisyonunda bulunuyor. 2021 yılına da satışla başlayan yabancı yatırımcı özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını gece yarısı kararnamesiyle görevden alması sonrası martta 1 milyar 227 milyon dolarlık sert satış yapmıştı.


Borsa İstanbul, pay bazına ilişkin eylül verilerini de bugün açıkladı.

Eylülde alıcı konumundalar

Buna göre yabancılar eylülde 54 milyon dolarlık net alış yaptı. Böylece yabancılar aralık 2020’den bu yana ilk kez üst üste iki ay alıcılı pozisyonda yer aldı.

Ancak veriler yıl bazında incelendiğinde yabancıların eğiliminin hala satış yönlü olduğu gözlemleniyor.

Eylül sonu itibarıyla yabacıların sattığı hisse senedi miktarının 1 milyar 350 milyon dolar olduğu görüldü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin eylüldeki değer kaybı da yüzde 4,46.

En çok THY hissesi aldılar

Eylülde Türk Hava Yolları, 120,3 milyon dolarla yabancı yatırımcı tarafından en fazla tercih ettiği hisse senedi.

Türk Hava Yolları’nı 93,4 milyon dolarla Tüpraş, 37,6 milyon dolarla Koç Holding, 32 milyon dolarla Petkim ve 28 milyon dolarla Tofaş Otomobil Fabrikası hisseleri takip ediyor.

Yabancıların eylülde en çok sattıkları hisseler ise 68,4 milyon dolarla Akbank, 56,4 milyon dolarla Ereğli Demir Çelik, 35,1 milyon dolarla Şişecam, 33,6 milyon dolarla İş Bankası C grubu ve 22,9 milyon dolarla Kardemir D grubu.

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