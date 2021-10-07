Bitcoin’deki yükselişin arkasında Soros’un yatırımı mı var?

Milyarder yatırımcı George Soros’a ait bir şirketin kripto para piyasasına yatırım yaptığı yönündeki haberler Bitcoin’i 55 bin dolar seviyesine çıkardı.

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Geçen hafta Bloomberg yatırım zirvesinde konuşan Soros’un şirketlerinin yatırım biriminden bir yönetici Bitcoin’i ‘tartışmalı bir varlık’ yerine, ‘gelecek potansiyeli olan bir ürün’ alarak nitelendirmişti. Yönetici, Soros’un Bitcoin’e sahip olup olmadığı sorusuna ”Biraz var ama çok değil” yanıtını vermişti.

Soros haberiyle birlikte Bitcoin’deki fiyat hareketi ise yüzde 10’u buldu.

Bitcoin, 55 bin dolar seviyesini en son 12 Mayıs’ta test etmişti.

Bitcoin halihazırda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın geçtiğimiz hafta kripto paraları yasaklama niyetlerinin olmadığı yönündeki açıklamaları nedeniyle yükseliş eğilimindeydi.

Kripto piyasasına ilişkin son olumsuz haber akışı ise Çin Merkez Bankası’nın 24 Eylül’de kripto paralarla ilgili finansal aktivitelerin tamamen yasaklandığını duyurmasıyla oluşmuştu.

Bu yıl güçlü bir boğa dönemini yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.