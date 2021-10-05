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Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin’de ‘Powell’ çıkışı sürüyor: 50 bin dolar yeniden aşıldı

Kripto para piyasasında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın geçen haftaki açıklamalarının ardından başlayan yükseliş dalgası sürüyor.

En büyük kripto para birimi Bitcoin bugün yeniden 50 bin dolar seviyesini aştı.


Fotoğraf: Reuters

Powell, geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Fed’in kripto paraları yasaklama niyetinin olmadığını ancak stabilkoinlerin daha fazla gözetim ve denetime ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Açıklama sonrası yüzde 10 yakın yükseliş kaydedip 47 bin doları aşan Bitcoin, yeni haftada bu çıkışını sürdürmeye devam ediyor.

Bitcoin bugün saat 14:00 itibariyle yüzde 5’den fazla artarak 50 bin doların biraz üzerinde.

Piyasanın ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise 3 bin 430 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Çin Merkez Bankası’nın 24 Eylül’de kripto paralarla ilgili finansal aktivitelerin tamamen yasaklandığını duyurmasının ardından ise ağustos ayında 55 bin dolara kadar süren ralli bitmiş ve yeniden 38 bin dolarlı seviyeler görülmüştü.

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