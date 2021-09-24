Bitcoin yine tepetaklak: Çin’den kripto işlemlerinin tümüne yasak

Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu.

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Çin Merkez Bankası’nın web sitesinde yer alan açıklamada kripto paralarla ilgili finansal aktivitelerin cezalandırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca Bitcoin dahil hiçbir kripto paranın resmi para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiğinin altı çizildi. Finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceği de açıklamada vurgulanan bir diğer husus.

Çin’de kripto paralara yönelik daha önceki kısıtlamalar yerel yönetimler tarafından yayınlanmıştı.

Açıklama sonrası Bitcoin, yüzde 6 civarında değer kaybederek 42 bin doların altına indi.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise yüzde 10’a yakın düşüşle 2 bin 800 doların altında işlem görüyor.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgası ile 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Büyük düşüşte Çin’in daha önce yaptığı kısıtlamalar da etkili olmuştu. BTC geride bıraktığımız ayda ise yeni bir çıkış dalgasıyla 50 bin doların üzerine kadar ulaşmayı başarmıştı.