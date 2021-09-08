Kripto para piyasası tepetaklak

Bitcoin fiyatı dün yüzde 10’dan fazla düşüşle 46 bin doların altına indi. Yoğun satış baskısı nedeniyle kayıp bugün de devam ediyor.

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Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin, Orta Amerika ülkesi El Salvador’da dün yasal para birimi olarak kullanıma girmiş ve bunun da etkisiyle fiyat uzun bir aradan sonra 52 bin 900 doları aşmıştı.



Ancak dün akşam saatlerine doğru başlayan büyük satış dalgasıyla rüzgar bir anda terse döndü. 43 bin doların altına fitil atan BTC, gün kapanışını da 46 bin dolar bölgesinde yapabildi.

Bu aynı zamanda temmuz sonundan bu yana yaklaşık yüzde 75’lik bir artış yakalayan Bitcoin’in için en büyük kırılımlardan biri.

Kripto paraların piyasa değeri 24 saatte 280 milyar dolardan fazla eridi.

Bitcoin 14 Nisan 2021’de 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Bitcoin’de başlayan satış dalgası altcoinlerde de önemli fiyat hareketlerine yol açmış durumda.

Saat 11.00 itibariyle en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’da kayıp yüzde 15’in üstünde. ETH 3 bin 200 dolarlı seviyelerde işlem görüyor.

BNB 392 dolara kadar çekilirken, Ripple 1,05, SOL 154, Doge ise 0,24 dolar seviyesinde.