Bitcoin son üç buçuk ayın zirvesini gördü

Kripto para birimleri, temmuz ayında yaşadıkları düşüşün ardından yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bitcoin bugün uzun bir süre sonra 52 bin 200 dolara kadar çıktı.

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Bitcoin 14 Nisan 2021’de 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

52 bin dolar seviyesinin aşılmasının ardından bir miktar geri çekilen BTC, 51 bin 400 dolar seviyesinde dengelendi.

Bitcoin’da son 24 saatte hacim 32 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Bitcoin’un yaşadığı büyük düşüşte Çin’in madencilere yönelik uyguladığı yasaklar ile sıkı bir kripto para yatırımcısı milyarder iş insanı Elon Musk’tan gelen olumsuz açıklamalar etkili olmuştu. Ayrıca devletlerin Bitcoin’a yönelik söylemleri de bu dönemde grafiğin aşağı yönlü seyrini desteklemişti.

Ripple vites yükseltti

Türkiye’deki kripto para yatırımcıların yakından takip ettiği coinlerden XRP de üç ayın ardından yeniden 1,40 doları zorluyor.

Ripple bugün 1,39 dolara kadar çıktıktan sonra 1,35 dolarda denge buldu.

XRP’nin fiyatı son bir haftada yüzde 22,6 çıkarken; temmuz ayındaki 0,53 dolar düzeyine göre bugün yüzde 162 daha yukarıda.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise saat 17:00 itibarıyla 3 bin 914 dolardan işlem görüyor.