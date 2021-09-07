El Salvador’da Bitcoin dönemi başlıyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador, bugün itibariyle Bitcoin’i yasal para birimi olarak kullanıma alıyor.

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El Salvador, dünyada Bitcoin’i resmi para olarak kabul eden ilk ülke oldu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele ayrıca 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını duyurdu.

Ülkenin elindeki Bitcoin miktarı 400’e ulaşırken, bunların toplam piyasa değeri 20 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Bukele, daha fazla kripto para almayı hedeflediklerini de açıkladı.

El Salvador’da Bitcoin haziran ayında yasallaşmış, hükümet bütün yetişkin vatandaşlarına 30 dolar değerinde Bitcoin dağıtacağını duyurmuştu.



Ülkede yaşayanlar kimlik numaralarıyla hükümetin sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo’ya erişebilecek. Ayrıca işletmeler kripto para ile ödemeyi kabul etmek zorunda ve vergiler de Bitcoin’le ödenebilecek.

Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

El Salvador’dan gelen haber akışıyla birlikte Bitcoin, 13 Mayıs’tan bu yana ilk kez 52 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin, saat 11:00 itibariyle 52 bin 300 doların üstünde. Piyasa değeri ise 1 trilyon dolara yakın.