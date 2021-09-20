Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kripto paralarda yön yine aşağı

Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, Güney Kore’den gelen olumsuz haber akışıyla yeni haftaya yüzde 7 kayıpla başladı.

Fotoğraf: Pixabay

Güney Kore ülkede faaliyet gösteren kripto para piyasalarının neredeyse üçte ikisini planlı bir şekilde askıya alacak.


Ayrıca ABD hükümetinin fidye yazılımı saldırganlarının kripto para birimleri kullanmasını durdurmak için adımlar atmaya hazırlandığı iddiası da piyasaya satış yönlü yansımış durumda.

Bitcoin saat 11.15 itibarıyla 45 bin doların altında.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise yüzde 9 kayıpla 3 bin 130 dolar seviyesinde.

BNB 384, Doge 0,21, XRP ise 0,96 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 14 Nisan 2021’de 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgası ile 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Büyük düşüşte Çin’in madencilere yönelik uyguladığı yasaklar ile sıkı bir kripto para yatırımcısı olan milyarder iş insanı Elon Musk’tan gelen olumsuz açıklamalar etkili olmuştu. Ayrıca devletlerin Bitcoin’e yönelik söylemleri de bu dönemde grafiğin aşağı yönlü seyrini desteklemişti.

Ağustos ayında uzun bir süre sonra 50 bin doları aşan Bitcoin, eylül ayı ile birlikte ise yönünü yeniden aşağı çevirmişti

Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı

Kripto para piyasası tepetaklak

Bitcoin 28 bin dolardan geri döndü

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