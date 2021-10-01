Bitcoin’de Powell çıkışı: 47 bin dolar aşıldı

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından yeniden 47 bin doların üzerini gördü.

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Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Fed’in kripto paraları yasaklama niyetinin olmadığını ancak stabilkoinlerin daha fazla gözetim ve denetime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çin’in yasak kararıyla karamsar bir havaya bürünen ve eylül ayını yüzde 7,6 düşüşle kapatan kripto paralarda bu açıklama sonrası rüzgar tersine döndü.

Bitcoin açıklama sonrası yüzde 10’a yakın değer kazanarak, 47 bin 800 dolara kadar ulaştı.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise yüzde 8’lik değer artışıyla saat 16:00 itibarıyla 3 bin 200 doların üzerinde.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Çin Merkez Bankası’nın geçen hafta kripto paralarla ilgili finansal aktivitelerin tamamen yasaklandığını duyurmasının ardından ise ağustos ayında 55 bin dolara kadar süren ralli bitmiş ve yeniden 38 bin dolarlı seviyeler görülmüştü.