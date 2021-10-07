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Yaramazlara biraz batar!

Başak Demirtaş: Beş yıllık yalanlar bir saatte tuzla buz olabiliyormuş

Tutuklu HDP’li siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, katıldığı program nedeniyle FOX TV’ye inceleme başlatılmasını eleştirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Başak Demirtaş, dün sabah FOX TV’de yayınlanan ‘Çalar Saat’ programına katılmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Demirtaş’ın sözleri nedeniyle kanala inceleme başlatmıştı.


Başak Demirtaş, RTÜK’e Twitter hesabından şu tepkiyi gösterdi: “Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum.

Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi.”

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