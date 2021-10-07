Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zam cenderesi: Geçinemeyen vatandaşlar faturaları yaktı

Vatandaşlar üst üste gelen zamları protesto etti. Tepki olarak faturaları yakan vatandaşlar şöyle seslendi: “Bizlerin ekonomisi her geçen gün küçülüyor, aldığı maaşlar eriyor ama ne hikmetse ülke ekonomimiz yüzde 21,7 büyüyor. Artık geçinemiyoruz, zamlar geri çekilsin.”

Fotoğraf: Nazım Özgün Erbulan / Kocaeli Gazetesi

Anka’dan Sancar Kızılkaya’nın haberine göre Yenikent Zamlara Hayır Platformu, Kocaeli’nin Derince ilçesinde gıdadan giyime, elektrikten doğalgaza kadar en temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamları protesto etti.


‘Biz yoksullaştıkça ekonomi büyüyor’

Basın açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı:

“Ülke ekonomisindeki büyümeden biz işçilere emekçilere düşen pay neden daha fazla açlık daha fazla sefalet oluyor? Hepinizin bildiği gibi yılın son ayları biz emekçilerin gelirinin daha da düştüğü hepimizin maaşlarından artan oranlı vergi kesintisi uygulaması ile yüzde 27-30 vergi kesildiği aylar. Patronlar için ise yılda bir yapılan vergi afları yetmiyor, çeşitli adlarla teşvik adı altında bütçeden, fonlardan kaynak aktarılıyor. Bizler yoksullaştıkça ekonomi büyüyor.

‘Zamlar geri alınmalı’

Emekçiler her geçen gün daha da borçlanıyor. Dahası önümüzdeki günlerde ve aylarda ‘İğneden ipliğe her şeye zam geleceğini’, iktidarın izlediği ekonomiye bakınca hepimiz biliyoruz. Bir de ‘Pazara öğleden sonra gidin’, ‘Porsiyonları küçültün’, ‘Market etiketlerini denetleyeceğiz’ diyerek aklımızla alay ediyorlar. Taleplerimiz çok açık, zamlar, enflasyon ve vergi kesintileriyle eriyen ücretlerin insanca yaşayacak düzeye çıkartılması için ücretlere ‘ek zam’ yapılmalı; ocak ayında aldığımız ücreti aralık ayında da almak için vergi diliminin en düşük oranda sabitlenmeli; asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılmamalı. Kira ve faturalar başta olmak üzere temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri alınmalı, yeni zam yapılmamalı.”

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