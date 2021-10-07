En güçlü pasaportlar: Türkiye 57’inci

Britanya merkezli küresel ikamet danışmanlığı firması Henley & Partners’ın son raporu, seyahat özgürlüklerindeki küresel uçurumun hiç olmadığı kadar derinleştiğini ortaya koydu. Raporda en güçlü pasaportlar zirvesinde Japonya ve Singapur bulunurken Türkiye 57’inci sırada yer aldı.

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Firmanın raporu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından sağlanan özel verilere dayanıyor. Henley Pasaport Endeksi, 2006’dan beri dünyanın en güçlü pasaportlarını düzenli olarak izliyor.

Rapor, Covid-19 pandemisiyle birlikte getirilen seyahat engellerinin, endeksin 16 yıllık tarihinde uçuş hareketliliğindeki en geniş küresel boşluğa yol açtığını söylüyor.

Ancak endeks, sıralamayı yaparken geçici kısıtlamaları hesaba katmadı. Bu nedenle mevcut seyahat kısıtlamaları bir kenara bırakırsak Japonya ve Singapur pasaportuna sahip olanlar, sıralamanın en üstünde yer alarak -teorik olarak- 192 varış noktasına vizesiz seyahat edebiliyor.

Bu, pasaport endeksinin dibinde yer alan ve vize gerektirmeden sadece 26 ülkeye erişebilen Afgan vatandaşlarından 166 tane daha fazla ülke anlamına geliyor.

Listenin ilk 10’u geçen seneye göre neredeyse değişmedi. Güney Kore, Almanya ile ikinci sırada (190 puan) yer aldı. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya üçüncü (189 puanla).

Vatandaşlarının 110 ülkeye vizesiz seyahat edebildiği Türkiye ise listede 57’inci sırada yer aldı.

Dünyanın en güçlü pasaportlarında ilk 10 şöyle:

1. Japonya, Singapur (192)

2. Almanya, Güney Kore (190)

3. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya (189)

4. Avusturya, Danimarka (188)

5. Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İsveç (187)

6. Belçika, Yeni Zelanda, İsviçre (186)

7. Çekya, Yunanistan, Malta, Norveç, İngiltere, ABD (185)

8. Avustralya, Kanada (184)

9. Macaristan (183)

10. Litvanya, Polonya, Slovakya (182)

Listenin son sıraları ise şöyle:

109. Kuzey Kore (39)

110. Nepal ve Filistin (37)

111. Somali (34)

112. Yemen (33)

113. Pakistan (31)

114. Suriye (29)

115. Irak (28)

116. Afganistan (26)

‘Büyüyen eşitsizlikler’

Henley & Partners raporu ‘büyüyen eşitsizliklere’ işaret etti. Raporu inceleyen uzmanlar başlangıçta Covid-19’un yayılmasını kontrol altına almak için getirilen kısıtlamaların, zengin ülkeler tarafından güneyden kuzeye gerçekleşen küresel hareketliliği durdurmak için kullanıldığını söyledi.

Henley & Partners’ın başkanı Christian H. Kaelin, bu kararların geniş kapsamlı sonuçları olabileceğine dikkat çekti: “Küresel ekonomiyi yeniden eski temposuna döndürmek istiyorsak, gelişmiş ülkelerin modası geçmiş kısıtlamalarda ısrar etmek yerine, göç akışlarını teşvik etmesi çok önemli”.