Boğaziçi’nde polis müdahalesi: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi’nden iki öğrencinin tutuklanmasının ardından basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Gazetecilerin çekim yapması engellenmeye çalışıldı.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’ne yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’nun cumhurbaşkanı kararıyla rektör olarak atanmasının ardından protestolar sürerken Bulu istifa etmişti. Bulu’nun yerine getirilen Prof. Dr. Naci İnci’yi de öğrenciler protesto ediyor.

Son olarak, İnci’yi protesto eden öğrencilere açılan soruşturmada yedi kişi; gözaltları protestoya müdahalede üç kişi gözaltına alınmıştı. Öğrencilerden ikisi dün tutuklanmıştı.

Öğrenciler yeniden toplandı

Boğaziçili öğrenciler, tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle bugün saat 12:00’de Güney Kapı’da bir araya geleceklerini duyurdu. Bu nedenle bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Boğaziçi Dayanışması, polisin burada altı kişiyi gözaltına aldığını belirtti. Polis ekipleri okulun giriş kapısına barikat kurarken, alandan yayın yapan gazeteciler de görüntü almalarının engellendiğini kaydetti.

Bir süre öğrencilerin toplu olarak okuldan çıkışına da izin verilmediği belirtildi. Öğrenciler durumu alkış ve sloganlarla protesto etti. Dayanışma, en az üç öğrencinin daha kapının iç kısmından gözaltına alındığını aktardı.

Öğrencilerin bekleyişi sürüyor.