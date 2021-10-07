Koca’dan inaktif aşıda 3’üncü doz ‘ısrarı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara üçüncü dozu ısrarla önerdiklerini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de mRNA temelli BioNtech ile inaktif aşı Sinovac kullanılıyor. Sinovac aşısı yaptıranlara yaz aylarından itibaren üçüncü doz aşı hakkı tanınmıştı.

Twitter hesabından açıklama yayınlayan Koca, mRNA aşısından iki doz yaptıranların ortalama dört ay önce aşı olduğunu, aşının koruyuculuğunun devam ettiğini düşündüklerini kaydetti.

Sağlık bakanı, Biontech aşısı için “Şu an için üçüncü doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur” derken, inaktif aşı olanlara ‘ısrarla’ üçüncü dozu önerdiklerini kaydetti.

2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İNAKTİF AŞI OLANLARINSA 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021

Koca, günlük vaka sayısına dair de şunları kaydetti: “Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek.”