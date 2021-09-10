Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Sinovac aşısı ölümleri yüzde 86 oranında engelledi

Şili’de Sinovac aşısının Covid-19’a karşı ne kadar etkin olduğu araştırıldı. Araştırma sonucuna göre Sinovac, enfeksiyonu yüzde 66, ölümü de yüzde 86 oranında engelledi.

Fotoğraf: AA

Şili’de yaygın bir şekilde yapılan aşı Çin’in ürettiği inaktif Sinovac aşısı. Araştırmada 10,2 milyon kişinin verileri incelendi.


The New England Journal of Medicine’da yayınlanan makaleye göre Sinovac ciddi hastalık ve ölüm dahil olmak üzere Covid-19’u etkili bir şekilde önlüyor.

Çalışma 2 Şubat ile 1 Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında yürütüldü ve farklı yaş grupları ele alındı.

2’nci faz denemeleri ve ön etkinlik verileriyle uyumlu araştırma sonuçlarına Sinovac’ın etkinlik karnesi şöyle:

  • Enfeksiyona karşı yüzde 65,9
  • Hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 87,5
  • Yoğun bakıma yatışa karşı yüzde 90,3
  • Ölüme karşı yüzde 86,3

Makalede, enfeksiyonu engelleme oranında çıkan sonuçların Brezilya’yla benzer olduğu ancak Türkiye’nin bildirdiği orandan düşük olduğu kaydedildi.

Türkiye Sinovac aşısının, enfeksiyonu önlemede yüzde 83,5 oranında etkili olduğunu bildirmişti.

‘İnsanüstü’ bağışıklığın formülü: Enfeksiyon sonrası iki doz aşı

Dört farklı aşının Covid-19’a etkisi araştırıldı

Araştırma: Burundan uygulanan Covid-19 aşısı yüzde 100 etkili

Çift doz aşı olup Covid-19’a yakalananların gösterdiği 21 belirti

SON HABERLER

İBB’den trafiği rahatlatması planlanan yeni uygulama: Park et devam et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafiği rahatlatmayı planlayan uygulaması yarından itibaren başlıyor. İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan “Park Et Devam Et” (P+R) otoparklarını kullanan İstanbullular, Metro İstanbul’da iki ücretsiz metro veya tramvay yolculuğu hakkı kazanacak.