Araştırma: Sinovac aşısı ölümleri yüzde 86 oranında engelledi

Şili’de Sinovac aşısının Covid-19’a karşı ne kadar etkin olduğu araştırıldı. Araştırma sonucuna göre Sinovac, enfeksiyonu yüzde 66, ölümü de yüzde 86 oranında engelledi.

Fotoğraf: AA

Şili’de yaygın bir şekilde yapılan aşı Çin’in ürettiği inaktif Sinovac aşısı. Araştırmada 10,2 milyon kişinin verileri incelendi.

The New England Journal of Medicine’da yayınlanan makaleye göre Sinovac ciddi hastalık ve ölüm dahil olmak üzere Covid-19’u etkili bir şekilde önlüyor.

Çalışma 2 Şubat ile 1 Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında yürütüldü ve farklı yaş grupları ele alındı.

2’nci faz denemeleri ve ön etkinlik verileriyle uyumlu araştırma sonuçlarına Sinovac’ın etkinlik karnesi şöyle:

Enfeksiyona karşı yüzde 65,9

Hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 87,5

Yoğun bakıma yatışa karşı yüzde 90,3

Ölüme karşı yüzde 86,3

Makalede, enfeksiyonu engelleme oranında çıkan sonuçların Brezilya’yla benzer olduğu ancak Türkiye’nin bildirdiği orandan düşük olduğu kaydedildi.

Türkiye Sinovac aşısının, enfeksiyonu önlemede yüzde 83,5 oranında etkili olduğunu bildirmişti.